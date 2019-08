Christian Serratos podría interpretar a Selena en nueva serie de Netflix

Spider-Man abandona el universo cinematográfico Marvel, luego de que Sony recuperara los derechos de las películas y cortará los lazos con Disney.

A través de un comunicado emitido este miércoles, Sony Pictures indicó que están decepcionados con la salida de Spider-Man de Marvel.

“Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney”; se declaró en la carta emitida luego de los reportes que anunciaron el final de su alianza.

Las noticias sobre Spider-Man caracterizaron erróneamente; las recientes discusiones sobre la participación de Kevin Feige en la franquicia. Sony Pictures respetó la decisión de Disney de no dejar que Feige; continuara como productor principal de la próxima película live-action de Spider-Man.

Sony Pictures espera que esta situación de distanciamiento; cambie a futuro y que el héroe continúe en el universo de Marvel Studios. En la carta también se emitieron palabras de agradecimiento por el trabajo de Kevin Feige.

“Esperamos que esto pueda cambiar en el futuro. Pero también comprendemos que las múltiples y nuevas responsabilidades que le dio Disney a Feige; incluidas todas sus propiedades de Marvel recientemente agregadas, no le permitan trabajar en una IP que no es de su propiedad”.

“Kevin es excelente y estamos agradecidos por su ayuda y orientación. Apreciamos el camino que nos ayudó a seguir y que continuaremos», agregó el comunicado.

Los primeros reportes señalaron que el desacuerdo se produjo porque Disney pedía que las siguientes películas de Spider-Man fuesen co-financiadas en partes iguales.

Sin embargo, el comunicado que se emitió por Twitter no menciona nada al respecto.

Spider-Man. Spider-Man: Far From Home se convirtió en la película más taquillera de Sony en agosto; alcanzando $ 1,109 mil millones de dólares en ingresos de taquilla global y superando a su anterior poseedor del récord, la película de James Bond de 2012, Skyfall.

Con información: ACN/ El Comercio/ CNN

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)

We hope this might change in the future, but understand that the many new responsibilities that Disney has given him – including all their newly added Marvel properties – do not allow time for him to work on IP they do not own. (2/3)

— Sony Pictures (@SonyPictures) August 21, 2019