El Cicpc apresó tres adolescentes que “batían” un perrito en una lavadora

Una explosión en un mitin electoral a la que asistió el presidente afgano Ashraf Ghani, mató a 24 personas e hirió a otras 31, según informó un funcionario, quien también indicó que el presidente resultó ileso.

Ashraf Ghani, debía dirigirse a la concentración en Charikar, capital de la provincia de Parwan, al norte de Kabul, cuando ocurrió el atentado bomba.

“Las mujeres y los niños están entre ellos y la mayoría de las víctimas parecen ser civiles. Las ambulancias todavía están operando y el número de víctimas puede aumentar «, dijo Abdul Qasim Sangin, jefe del hospital provincial.

Un funcionario del gobierno local dijo que el ataque bomba fue realizado por un terrorista suicida.

«El presidente está ileso», dijo a Reuters el asistente de Ashraf Ghani.

No hubo reclamos acerca de la autoría del atentado por parte de algún grupo militante después de la explosión.

En un incidente separado, una explosión mató al menos a tres personas en el centro de Kabul, dijeron funcionarios de la policía.

Las ambulancias y las fuerzas afganas se apresuraron al lugar de la explosión.

Los comandantes talibanes han prometido intensificar los enfrentamientos con las fuerzas afganas y extranjeras para disuadir a las personas de votar en las elecciones presidenciales del 28 de septiembre, cuando Ashraf Ghani se postule para un segundo mandato de cinco años.

La seguridad en las manifestaciones en todo el país ha sido estricta tras las amenazas de los talibanes de atacar las reuniones y los colegios electorales.

Las conversaciones de paz entre Estados Unidos y los talibanes colapsaron la semana pasada, luego de la salida del exasesor de seguridad nacional John Bolton del gobierno norteamericano.

Las dos partes habían estado buscando llegar a un acuerdo sobre la retirada de miles de tropas estadounidenses de Afganistán, a cambio de garantías de seguridad de los insurgentes.

Las conversaciones, que no incluyeron al gobierno afgano, pretendían ser el preludio de negociaciones de paz más amplias para poner fin a más de 40 años de guerra en Afganistán.

