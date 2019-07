Diosa Canales compara a Juan Guaidó con Maduro

La vedette venezolana, Diosa Canales, se ha caracterizado por crear polémica; ya sea por sus usuales desnudos o por sus exóticos bailes. Sin embargo, la cantante esta vez es noticia por comparar al líder opositor Juan Guaidó con Nicolás Maduro.

A través de su cuenta en Twitter, la vedette cuestionó las acciones del presidente encargado, Juan Guaidó frente al gobierno de Nicolás Maduro; asegurando que este no está preparado para dirigir al país.

Sólo quiero ayudar a que las personas entiendan que esto no es normal , una persona no puede decir algo hoy y mañana otra , creo más bien que hay que ayudar a guaidó es mucha presión pic.twitter.com/Dc6BDmGd1m — Diosa Canales (@canalesdiosa) July 8, 2019

“Sólo quiero ayudar a que las personas entiendan que esto no es normal, una persona no puede decir algo hoy y mañana otra; creo más bien que hay que ayudar a Guaidó es mucha presión”, escribió Canales en relación unas declaraciones del parlamentario; quien aseguró que no iba a darle “oxígeno al régimen”.

Cuando yo veo q @jguaido se pone al mismo nivel q Maduro , me doy mas cuenta de que no está preparado para libertar a Venezuela — Diosa Canales (@canalesdiosa) July 8, 2019

En otro Twett la cantante escribió: “Cuando yo veo que @jguaido se pone al mismo nivel que Maduro; me doy más cuenta de que no está preparado“.

Con esta declaración, Canales encendió las redes y creó polémica entre sus seguidores. Con información: ACN/Noticias24

No deje leer: Cardi B se quita peluca en concierto y la arroja al público