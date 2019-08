Expertos aseguraron que medidas de Maduro tuvieron efecto nulo

A un año del último «paquete de medidas salvavidas» que anunció el Ejecutivo Nacional; con la intención de reflotar la economía nacional, cuando en ese entonces mostraba que ya estaba en «terapia intensiva».

Es de recordar, que las principales medidas de esa noche fueron el sueldo y el «petro», el nuevo salario mínimo, otro sistema cambiario; así como, los bonos y asignación diferencial, la cero emisión de dinero inorgánico, el nuevo precio de la gasolina y el moderno sistema de precios «anclados»

Según varios expertos, todas esas medidas de Maduro, actualmente siguen sin dar muestras de recuperación; y con indicadores que siguen en «rojo».

Más aún, luego de la aplicación de las nuevas sanciones por parte del gobierno estadounidense dirigido por Donald Trump.

Medidas de Maduro han profundizado la crisis

Sobre ello, los especialista auguran que en lo que queda de 2019, el deterioro va a seguir profundizándose; si el Ejecutivo sigue sin tomar medidas estructurales y profundas.

Además, si no se produce un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición; después de los últimos intentos en Noruega y la isla de Barbados.

Por su parte, el economista Carlos Javier Maldonado señaló, que «las medidas de Maduro tuvieron un efecto nulo; y eso se evidencia en la grave crisis económica que aún se sigue viviendo.

Agregó, que «tenemos un dólar paralelo disparado, los sectores productivos paralizados, una inflación galopante; y un petro que no resolvió para nada los problemas del país. Todavía, sigue siendo cúal es el mecanismo lógico para fijar su precio; que ya tiene varios meses estático a pesar que los precios del crudo han subido».

En relación al salario mínimo actual, parte de las medidas de Maduro, precisó, que apenas equivale a 3,5 dólares, el más bajo de toda América Latina. «La hiperinflación sigue sin ceder espacios y aquí en el país el fenómeno de la dolarización agarró impulso; y nadie lo puede parar».

Por otro lado, Maldonado indicó que «el gobierno sigue con la política de subir el dólar oficial (de las mesas de cambio); para tratar de alcanzar al paralelo, causando un grave daño a nuestra moneda».

«La economía está hundida»

De acuerdo al economista Asdrúbal Oliveros, «la economía está hundida y necesita divisas. Sin divisas la capacidad de recuperación es limitada, con poco margen».

Sobre ello explicó, que no tiene liquidez externa y capacidad de generarla, «la segunda fallas es la estructura de las sanciones de EE.UU y muchos países no quieren trabajar con Venezuela…»

«La recesión más prolongada»

Según el ex ministro, Rodrigo Cabezas, aseguró que Venezuela vive actualmente «la recesión más prolongada, profunda, generalizada y devastadora socialmente de nuestra historia económica».

«El hecho económico de producir menos que el año anterior, destruir acervo de capital, tener menos oportunidades de empleo productivo y; por tanto, menor riqueza que distribuir socialmente, comenzó en el año 2014 (-3.9% del PIB); y no se ha detenido en lo que va de año», detalló Cabezas.

Asimismo, aseguró que ya son seis años de recesión, la más prolongada. «Entre 2014 y 2018 se inutilizó el 52% del cuerpo económico venezolano. Nunca antes habíamos llegado a una cifra de esta magnitud; que es más propia de economías sometidas a guerras militares convencionales. Es la recesión más profunda».

Entre otras opiniones, el analista del sector José Sangronis, manifestó que «Venezuela ya se enrumba a llegar a producir un mínimo de 300.000 barriles/día».

Sobre éstas medidas de Maduro, puntualizó que el deterioro de las refinerías, la falta de inversiones y la presión de Estados Unidos hacia los socios de Pdvsa; «le están dando un fuerte golpe a las finanzas de Venezuela. La actividad petrolera es la principal fuente de oxígeno financiero y ese tanque ya está quedando vacío».

Casi imposible proyectar el valor del tipo de cambio

Hace unos días, el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, publicó en su cuenta en twitter @luisvicenteleon; que en la actualidad es casi imposible proyectar el valor del tipo de cambio en Venezuela.

«No hay forma de proyectar el tipo de cambio al cierre del año. Cualquier estimado puede acertar, siempre que sea mucho más elevado que el actual. Es imposible estabilizar la moneda sin equilibrar la economía y recuperar confianza. Y ambas necesitan un cambio profundo en el país».

Insistió también, que «la moneda es fiduciaria. Su valor depende de la confianza. Los tenedores de capital no confían en el gobierno, ni sus autoridades monetarias. Los agentes económicos no confían en el modelo y los productores, proveedores y consumidores no confían en la moneda. ¿Cuál es el valor del bolívar?».

ACN/Nota de prensa/Diario La Calle/Foto: Referencial

Lee también: