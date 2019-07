Fedecámaras rechaza el cobro de impuestos en petros

Ricardo Cusanno, presidente de la Organización de Gremios Empresariales Fedecámaras; rechazó las nuevas políticas fiscales que el gobierno, decidió implementar a partir de este mes de julio con el cobro de los impuestos en petros.

El pago de los impuestos es en base a la Unidad Tributaria (UT) cuyo valor actual es de 50 bolívares. En ese sentido, la tasa de pago fijada por el Banco Central de Venezuela es de 80 mil bolívares.

El presidente de Fedecámaras, precisó que el valor de las nuevas tasas tributarias han sido fijadas por el gobierno en “petros y en dólares”. Asimismo, sostuvo que se trata de una combinación, que dada la situación actual de la economía venezolana; “destruye la actividad industrial y comercial del país”.

“No hay una correlación sana entre los impuestos, la realidad del país y mucho menos en que deberían ser dirigidos los impuestos en petros: porque si no las calles no estarían llenas de huecos y no estuviésemos viviendo lo que vivimos”, añadió.

Impuestos en petros «inaplicable»

La nueva medida implementada por el ejecutivo nacional, también ha sido cuestionada por la dirigencia gremial de Consecomercio; que a través de su presidente Felipe Capozzolo, quien aseguró que el pago en petros equivale a dólares que “asfixia a la mayoría de los pequeños negocios”.

Asimismo, Capozzolo indicó que el nuevo tributo es “inaplicable” debido a la crisis económica del país; con un alto índice inflacionario que “ha destruido el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores que se refleja en las pocas ventas de los locales”.

“No nos queda claro si la utilización de esta unidad de cambio, para fijar un parámetro para cobrar impuestos; realmente sea efectivo y cónsono con la realidad de los comercios”, aseguro el dirigente comercial.

Con información: Agencia Carabobeña de Noticias, EC, EU

