Meghan Markle y el príncipe Harry están esperando su segundo hijo

Meghan Markle, de 39 años, y el príncipe Harry, de 36, esperan su segundo hijo, que se ubicará octavo en la línea de sucesión al trono británico. La pareja real ya tiene a Archie Harrison Mountbatten-Windsor, quien cumplirá 2 años el 6 de mayo. “Podemos confirmar que Archie va a ser un hermano mayor. El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo”, dijo este domingo su portavoz.

El matrimonio anunció la noticia del embarazo con una hermosa fotografía en blanco y negro que fue tomada por su amiga y fotógrafa, Misan Harriman. En la imagen, Harry le sonríe a Meghan, mientras ella, acostada sobre su regazo, se acaricia la panza.

De acuerdo a la revista People, la duquesa de Sussex eligió para la foto un vestido de Carolina Herrera que lució por primera vez cuando estaba embarazada de Archie.

La noticia, que compartieron el día de San Valentín, llega después de que Markle revelara que sufrió un aborto espontáneo en julio pasado. “Perder un hijo significa cargar con un dolor casi insoportable; experimentado por muchos pero del que pocos hablan”, escribió la ex actriz en un ensayo desgarrador del New York Times el 25 de noviembre.

Un portavoz del Palacio de Buckingham respondió a la noticia: “Su Majestad, el duque de Edimburgo, el príncipe de Gales y toda la familia están encantados y les desean lo mejor”.

Una fecha muy especial para Harry. Los duques de Sussex eligieron este día – de acuerdo al Daily Mail- ya que es el 37 aniversario de cuando la madre de Harry, la princesa Diana de Gales, anunció que estaba embarazada de él el día de San Valentín en 1984.

El nuevo integrante de la familia Windsor será el quinto nieto para Carlos de Inglaterra y presumiblemente será el primer bisnieto de Isabel II que nazca fuera de Gran Bretaña.

El próximo hijo de los duques de Sussex será el décimo u undécimo bisnieto de la reina de Inglaterra y del duque de Edimburgo, dependiendo de si llega antes o después del bebé de Zara Tindall, hija de la princesa Ana, que también nacerá en 2021.

El bebé, como Archie, crecerá a miles de millas de distancia de la reina de Inglaterra, el príncipe de Gales y su esposa, Camila Parker Bowles, y el duque y la duquesa de Cambridge; así como de sus primos el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Pese a que sus padres ya no trabajan activamente para la familia real británica tras el Megxit, el segundo hijo de los duques de Sussex tiene derecho a sus títulos reales.

El martes pasado, la princesa Eugenia de York dio a luz a un niño, primer nieto del príncipe Andrés y su ex esposa Sarah Ferguson. El bebé nació en el Portland Hospital de Londres; afirmó el Palacio de Buckingham en un comunicado. La nieta de Isabel II y su esposo Jack Brooksbank compartieron una foto del pequeño en su cuenta de Instagram.

El duque y la duquesa de Sussex renunciaron oficialmente a sus roles como miembros de alto rango de la familia real británica en marzo del año pasado. Su deseo de tener una vida familiar normal jugó un papel fundamental en su decisión.

Después de dejar sus roles oficiales, el nieto de Isabel II y su mujer compraron una mansión de USD 14 millones en Montecito; California. Para conseguir su anhelada independencia financiera, los Sussex firmaron acuerdos multimillonarios con Netflix y Spotify.

La pareja real también ha estado trabajando en su fundación benéfica Archewell.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021