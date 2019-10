Inician trabajos de reparación en el puente de Tocuyito

Jubilados del Poder Judicial del estado Carabobo protestaron para exigir el incremento de la pensión, afirmaron que realizaron esta actividad para llamar la atención de las autoridades para que tomen conciencia.

Para Raquel González con 27 años de servicio en los cuales destacó como alguacil en el área penal, jubilarse sería sinónimo de tranquilidad pero desde el año 2011 la situación empeoró y hoy puede alimentarse sólo porque recibe ayuda de sus hijos.

«Ahorita un funcionario judicial jubilado está cobrando alrededor de 21 mil quincenal que no nos alcanza ni para tomarnos un café, le dimos nuestra vida, parte de nuestra juventud a la institución, con sentido de pertenencia con mucha dedicación, esta jubilación nos la ganamos con el sudor, no nos la regaló nadie, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida no podamos ni comprar un medicamento? La caja de ahorro no funciona, éramos los funcionarios mejor pagados todo el mundo quería trabajar acá», aseguró.

600 dólares como mínimo es lo que está solicitando este grupo de jubilados ante la hiperinflación que vive Venezuela y las erradas políticas económicas de quienes gobiernan.

José Ascanio, jubilado Poder Judicial aseveró que con 40 mil bs no se hace nada «no sales al mercado, no compras medicinas, transporte, vestimenta, servicios públicos, no se puede, para nosotros es una vergüenza ya que pasados los años, que dimos el todo por el todo, que nos quemamos aquí, venos acá, pasamos nuestra era y estamos aquí en pie de lucha buscando una mejora salarial», expresó.

Comentaron que algunos compañeros han fallecido y no contaron con servicio funerario correspondiente a sus beneficios, en Carabobo serían al menos 800 los jubilados del Poder Judicial.

Los voceros de esta actividad aseguraron que los trabajadores activos del Poder Judicial también apoyan el incremento del salario y el respeto de los beneficios sociales pero que no dan la cara por temor a represalias.