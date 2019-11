«Lemar» estrenará su nuevo tema «Soltera» este 29 de noviembre

El artista venezolano Nacho, negó las aseveraciones de la periodista Mandy Fridmann; quien asegura que él «ya tiene novia y no es la modelo, Eli Tulián».

Sobre esta información, la comunicadora agregó, que «sería una de las concursantes del programa UniMás; ‘Enamorándonos’, conducido por Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda».

En este sentido, una reseña publicada el viernes 22, en www.laopinion.com, se lee; «sí, el flechado no fue uno del programa, ni siquiera Julián Gil, quien la elegió en el show debut de ‘Enamorándonos’, sino Nacho. Ella se llama Melany Fernández, es venezolana, vive en Miami, y se presenta como periodista y modelo».

Nacho respondió

Ante estas declaraciones, Nacho aseguró a través de un comentario del post que compartió Fridmann el sabádo. «Ojalá tengas el mismo profesionalismo para pedir disculpas. La muchacha que nombras ni la he visto, ni la conozco», escribió.

Al parecer, la periodista también detalló que en «días pasados fueron vistos en un restaurante especialista en carnes, en la Ciudad del Sol. Incluso, personas que estaban presentes, nos contaron que tuvieron una discusión; la joven se fue al baño y él la siguió. La esperó en la puerta del mismo y comenzaron a besarse apasionadamente».

Respecto a los anterior, Nacho respondió «estoy en Bogotá, antes de eso estaba en La República Dominicana; y antes de eso en Nueva York, no he comido en restaurantes de carnes en mucho tiempo».

A partir de que se hizo público la supuesta relación entre el cantante y la modelo; iniciaron los comentarios de parte y parte, cada uno defendiendo su verdad.

Incluso, el venezolano expresó, que «el programa de TV que nombraste, con mucho respeto a sus trabajadores y creadores; no tenía ni idea de que existía. Esta noticia no hace otra cosa más que dejar al descubierto; la clase de profesional que realmente eres».

Luego, ese mismo sábado la periodista replicó ese comentario al decir «@nacho que pena tu manera de contestar. Es de caballeros no andar mostrando su relación pero no de negarla… Nunca dije que fue ayer o antes de ayer. Esto fue a principios de noviembre en The Knife International, fueron muchos los testigos, no se puede tapar el dedo con el sol, lo sabes».

Nuevas publicaciones

Pocos días después, otra vez Fridmann publicó un artículo, en el cual reafirman que la información publicada por ellos; «es correcta y los datos que damos proviene de una fuente muy confiable».

Aunque ya están circulando por las redes sociales y medios dentro y fuera de Venezuela; vale recordar que durante una entrevista en octubre con El Universo en octubre Nacho manifestó que «se cierra al amor y no pretende empezar nada con nadie».

Melany habló

Por su parte, Melany Fernández, modelo y periodista, se refirió a los rumores de una supuesta relación con el intéprete de «bailame».

Al ser consultada en el programa «Chic Al Día» de EV Tv Miami Fernández no aclaró; si existe o no una relación.

Hasta los momentos, el artista negó una supuesto amorío; pero ella no dejó la situación muy clara.

