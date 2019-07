El Real Madrid es el club más costoso del mundo según Forbes

La revista Forbes, especializada en negocios y finanzas, catalogó al Real Madrid como el club de fútbol más costoso del mundo en 2019; con un valor de 4.239 millones de dólares.

Este lunes, la revista publicó una clasificación de los equipos de fútbol en recibir mejores ingresos en este 2019. De esta forma el conjunto merengue destronó a plantillas como FC Barcelona y Manchester United; que siempre se ubicaban en el primer lugar en la lista.

Sin duda alguna, gracias a patrocinios de marcas como Adidas; han logrado que el club este en esta notable posición. Entre los acuerdos comerciales del conjunto con reconocida marca deportiva, está la publicidad televisada. El contrato entre los blancos y la compañía multinacional alemana, supera anualmente los 100 millones de dólares y no podría dejarse a un lado.

Tricampeones de Europa

El Real Madrid se ha convertido en tres ocasiones en campeones de Europa. Este sería otro de los elementos necesarios para armar el rompecabezas del porqué el conjunto merengue; está a la cabeza de la clasificación de Forbes. Ganar lleva a obtener un reconocimiento y que, por ende, los ingresos aumenten.

Las tres copas en el Viejo Continente que obtuvieron los de Valdebebas; marcaron un hito en la entidad e implicaron que ingresaran grandes sumas de dinero al club. Por ejemplo, en la última edición ganada, al mando de Zinedine Zidane; los blancos obtuvieron 88.654.000 millones de euros.

Dallas Cowboys “lleva la delantera”

Pese a que el Real Madrid es el equipo que lidera en 2019 a los clubes en el balompié mundial; en otras ramas deportivas existen entidades por encima de los merengues. Una muestra de ello, el equipo de la NFL, Dallas Cowboys.

Los Dallas Cowboys superan a todos los clubes con un valor de 5.000 millones de dólares; mientras que la segunda casilla la ocupa el mítico equipo de las grandes ligas, los Yanquis de Nueva York; con 4.600 millones de dólares.

Aquí los equipos más valiosos del mundo:

Los clubes de fútbol más valiosos del mundo, según Forbes (millones de dólares), son: Real Madrid (4.239), FC Barcelona (4.021), Manchester United (3.808), Bayern de Múnich (3.024); Manchester City (2.688), Chelsea (2.576), Arsenal (2.268), Liverpool (2.186), Tottenham (1.624), Juventus (1.512).

Entidades deportivas más valiosas del mundo, de acuerdo con Forbes (millones de dólares), son: Dallas Cowboys (NFL) 5.000, Nueva York Yanquis (MLB) 4.600, Real Madrid (la Liga española) 4.239; FC Barcelona (la Liga española) 4.021, New York Knicks (NBA) 4.000, Manchester United (Premier League inglesa) 3.808; New England Patriots (NFL) 3.800, LA Lakers (NBA) 3.700, Golden State Warriors (NBA) 3.500 y New York Giants (NFL) 3.300. Con información: ACN/EN

No deje leer: Jugadores del Barsa deberán regresar sus automóviles Audi