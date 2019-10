Inició la rehabilitación de la iglesia Nuestra Señora de Begoña

Trabajos de rehabilitación en la iglesia Nuestra Señora de Begoña y en la Plaza Bolívar de Naguanagua; iniciaron este lunes por parte de trabajadores de la Alcaldía de Naguanagua.

Así lo anunció, el alcalde Gustavo Gutiérrez, quien detalló, que la rehabilitación de la iglesia Nuestra Señora de Begoña incluye un cambio de pintura y la colocación de 40 lámparas led para el templo.

En el caso de la Plaza Bolívar indicó, que trabajarán para mejorar el paisajismo, el ornato y en la recuperación de la iluminación.

Además precisó, que la intención es recuperar estos espacios públicos y embellecer la zona con el apoyo de la Gobernación de Carabobo.

Rehabilitación de la iglesia Nuestra Señora de Begoña

En relación al tiempo que tomarán las labores de recuperación de la iglesia Nuestra Señora de Begoña aseguró; que aspiran sea en un lapso aproximado de dos semanas. En el mismo tiempo los de la plaza.

En este sentido, el Padre Rafael Paredes, Vicario de la Iglesia Nuestra Señora de Begoña, estuvo presente durante la jornada de inicio; por lo que aprovechó para agradecer al alcalde Gutiérrez, por la remodelación y el realce de los exteriores de la Iglesia y de la Plaza Bolívar.

Por su parte, el mandatario municipal agradeció, «el apoyo del gobierno estadal, al gobernador Rafael Lacava; quien nos ha impulsado a realizar la recuperación de todo este espacio de nuestro municipio; con el propósito de brindar lugares para la sana convivencia».

Gutiérrez informó, que la intención de finalizar estos trabajos en ese tiempo, es que coincida con la inauguración de la llamada «Plaza Transilvania»; la cual será un espacio ubicado en los alrededores del santuario que serviría para el disfrute de las familias de Naguanagua y de todos los carabobeños.

ACN/Prensa Alcaldía de Naguanagua/Foto: Prensa Alcaldía

