Sector industrial bajó o paró su producción en un 96%

Las empresas del sector industrial bajaron o pararon su producción en un 96 por ciento, durante el primer trimestre del año; así lo informó el representante de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial que elaboró el gremio; “el 96 % de las empresas dijeron que no produjeron o que disminuyó poco o mucho sus niveles de producción (…). Esto es dramático y una empresa que no está produciendo no puede seguir en pie“; señaló Olalquiaga.

La crisis eléctrica, el colapso de los servicios, la escasez de gasolina y la falta de financiamiento; fueron los principales elementos que afectaron a la producción del sector industrial venezolano.

En ese sentido, el dirigente explicó, que en los primeros tres meses del año, la operatividad de la manufactura nacional; se vio perjudicada debido a la crisis eléctrica, la cual “trajo consigo una crisis de agua muy fuerte y una crisis de poder hacer transacciones financieras”.

Medida de encaje bancario

Agregó, que aunado a la escasez de gasolina, la medida de encaje bancario; que si bien buscaba frenar el crecimiento de la liquidez, “acabó con la banca como mecanismo de financiamiento para las empresas”.

Según la encuesta antes mencionada, correspondiente al primer trimestre de 2019; mostró que el 84 % de los entrevistados informó que la producción del sector industrial se redujo en sus empresas; de los cuales el 38 % coincidieron que “disminuyó mucho”.

No obstante, las pequeñas empresas son las que se ven más afectadas por la salida de personal; pues el 93 % indicó que su nivel de empleo disminuyó en buena medida.

Otras cifras

Entre otros datos, el 47 % de los encuestados señaló que no realizó inversiones en ese lapso. En tanto, el 22 % inyectó capital para la adquisición de equipos y sistemas; y otro el 19 % para mantener inventarios.

Por otra parte, el 71 % indicó que sus inversiones fueron menores en el primer trimestre; en comparación con el período octubre-diciembre del año pasado.

Respecto a las ventas al exterior durante el primer trimestre; sumaron 1.800 millones de dólares, que “en términos de exportación es básicamente nada”, según Olalquiaga.

De acuerdo con la medición, existen tres aspectos que perjudican en mayor magnitud el desempeño en la producción del sector industrial; éstos son el bajo nivel de ventas, las dificultades para obtener financiamiento y la falta de productividad de la mano de obra.

