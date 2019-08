Desde la UC piden incorporación del bono de emergencia al vacacional

Ante un rumor que no ha sido desmentido hasta ahora, autoridades de la Universidad de Carabobo (UC); solicitaron al Ministerio de Educación Universitaria que el Bono de Emergencia Económica sea anclado al vacacional.

Así lo informó, el vicerrector administrativo de la UC, José Ángel Ferreira, quien pidió a las autoridades del ministerio; que aclare el rumor esparcido en todo el país, pues según él, está creando expectativas entre todos los trabajadores universitarios.

Explicó, que el Bono de Emergencia Económica pagado por el gobierno nacional representa el 40% del sueldo; el cual se percibió con carácter no salarial durante tres meses.

Rumores sobre la incorporación del Bono de Emergencia

En este sentido, Ferreira informó que en el territorio nacional ha corrido un rumor derivado de una comunicación; la cual no ha sido desmentido públicamente por las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR).

Ésta indica, que la UNESR incorporó el Bono de Emergencia Económica y por ende; se originó un aumento del 40% en el bono vacacional.

Adicional a ello, después se regó otro rumor pero desde la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez); en la cual ocurrió una situación similar con respecto a ese pago.

Exigen aclaratoria

«Cada vez es más intensa la preocupación de los universitarios, lo cual podría disiparse con una simple aclaratoria; por parte de cualquier autoridad del Ministerio de Educación Universitaria«, expresó el vicerrector.

Asimismo, admitió que «debemos decir que ese pago es sumamente justo, ya que el bono que se pagó en medio de la situación de hiperinflación que tenemos; no contribuyó al bienestar de la familia universitaria. De darse esa noticia, sería muy bien recibida por todos los universitarios que podrían contar con algo más de recursos; para sobrevivir en estas vacaciones largas en tiempo y escasas en ingresos que permitan sostener una familia en ese lapso».

Finalmente, Ferreira realizó un llamado al Ejecutivo Nacional para que efectivamente se homologue este pago; el cual permitirá que los trabajadores de todas las universidades nacionales gocen de esta ampliación del beneficio.

ACN/Nota de prensa/Foto: Cortesía

